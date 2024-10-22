Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere Erkekler voleybol 2. liginde mücadele eden takıma maç öncesi başarılar diledi.

Pazar günü önce futbol takımının oynadığı maçı izleyen Başkan Muhsin Dere hemen ardında Spor Salonuna geçerek burda da voleybol takımının Maliye Voleybol maçını izledi ve takıma destek verdi.

Dere ile birlikte Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaray da maç öncesi antrenör Mustafa Özdemir ve sporcularla kısa bir görüşme yaparak başarılar dileğinde bulundu.