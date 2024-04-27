Belediye İskilipspor’un milli güreşçileri Özdenur Özmaz ve Esma Özmez Kaymakam Ramazan Polat tarafından ödülledirildiler.

U 15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında 61 kiloda altın madalya kazanan Özdenur Özmez ve U 17 Türkiye Şampiyonasında 50 kiloda şampiyon olan Esma Özmez antrenörleri Adem Uysal ile birlikte Kaymakam Ramazan Polat’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Adem Uysal Türkiye Şampiyonasındaki maçlar hakkında bilgiler verdi ve iki sporcununda Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giyeceğini söyledi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ta ilçelerinden çıkan iki sporcunun şampiyon olarak milli takımda Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek olmasından dolayı antrenör ve sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.