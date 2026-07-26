Arca Çorum FK'nın, transferde ses getirecek bir ismi kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre, Çorum FK, Uruguay Milli Takımı ve Suudi Arabistan ekibi NEOM forması giyen Luciano Rodriguez ile anlaşmaya vardı.
İddiaya göre kırmızı-siyahlı ekip, 22 yaşındaki golcü oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirmek üzere önümüzdeki hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Sağlık kontrollerinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
Muhabir: Fatih Battar