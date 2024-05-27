Çorum FK’yı Çorumlu iş adamları ve siyasiler Bodrum FK maçında yalnız bırakmadılar.

Cuma günü Bodrum Stadı’nda oynanan maçı AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman ve Çorumlu iş insanları Mehmet Haboğlu ve Mehmet Tütüncü ile birlikte tribünden memleketlerinin takımına destek verdiler.

Nefen kesen mücadele sonunda Çorum FK finalin kapısından dönerken tüm taraftarlar gibi onlarda büyük bir hüzün yaşadılar.