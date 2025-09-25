Saadet Partisi Çorum İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Ankara’da Dayıya İhtiyacınız Var” temalı farkındalık etkinliği ile mülakatlarda torpil ve adam kayırma nedeniyle hak kaybı yaşayan adayların sorunlarına dikkat çekildi.

Saadet İl Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ahmet Güher, kamuya personel alımlarında liyakat ilkesinin yok sayıldığını belirterek, “Çorum Genç Saadet olarak düzenlediğimiz bu etkinlik ile mülakat ve torpil sorununu gündeme taşımak ve KPSS sınavlarında yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda elenen adayların yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekmek istedik.” dedi.

Etkinlikte gençlere “Mülakatta dayı desteğiniz var mı?”, “KPSS’ye çalıştınız, peki referansınız kim?” gibi soruların yöneltildiğini aktaran Güher, gençlerin cevaplarının ortak paydasının ise adalet ve eşitlik talebi olduğunu söyledi.

KPSS sonrası uygulanan mülakat sistemi ile gençlerin emeğinin heba edildiğini ve kamuda liyakat ilkesinin zedelendiğini vurgulayan Seyit Ahmet Güher, şu görüşleri dile getirdi:

“Gençlerimiz aylarca çalışarak büyük emeklerle KPSS’ye giriyor. Ancak artık sınav tek başına yeterli olmaktan çıkmıştır. Yazılı sınavdan yüksek puan alan binlerce aday, sadece mülakatta ‘dayısı’ olmadığı için elenmekte, yerlerine başka kriterlerle adaylar yerleştirilmektedir. Bu durum gençlerin umudunu kırmakta, emeğe olan inancı zedelemektedir. Biz diyoruz ki; sınava değil, dayıya güvenilen sistem çürümüş bir sistemdir. KPSS’de alın teri döken her genç, eşit ve adil şartlarda değerlendirilmeyi hak eder. KPSS sonrası mülakat sistemi kaldırılarak şeffaf ve objektif bir yerleştirme sistemi kurulmalıdır. Devlet kadroları, birilerinin akrabası için değil, bu milletin evlatları için vardır. Sayın Genel Başkanımız Mahmut Arıkan ve Saadet Partili milletvekillerimiz mülakatlarda yaşanan sıkıntıları sürekli gündeme getiriyorlar. Bizim iktidarımızda kimse torpil için ‘dayı’ aramak zorunda kalmayacak. Adaletin, liyakatin ve emeğin değer gördüğü bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.”