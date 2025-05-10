U 17 Final Grubunda ilk yarının son hafta maçları yarın oynanacak.

Yarın saat 16’da Mimar Sinan sahasında Mimar Sinanspor ile Alaca Belediyespor takımları karşılaşacak.

Final Grubunda bir maç oynayan ve kazanarak lider durumda bulunan Mimar Sinanspor ligde ilk iki maçından beraberlikle ayrılan ve ikinci sırada bulunan Alaca Belediyespor’u konuk edecek. G

ünün diğer maçında ise İskilip ilçe sahasında birer puanla üçüncü ve dördüncü sırada bulunan İskilipgücüspor ile Hattuşa Gençlikspor takımları karşılaşacak.

İl Hakem Kurulu yarın oynanacak U 17 Final Grubu maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Mimar Sinanspor- Alaca Belediyespor maçını Serhat Doğan yönetecek yardımcılıklarını ise Ebubekir Kılcı ve Yunus Emre Tok yapacak. İskilipgücüspor- Hattuşa Gençlikspor maçını ise Atahan Demir yöretecek yardımcılıklarını ise Mevlüt Dişçeken ve Lütficanh Arduz yapacak.