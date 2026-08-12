Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Çorum'u, Süper Lig heyecanı sardı.

Kırmızı siyahlılar, 14 Ağustos Cuma günü ligin açılış maçında Galatasaray'a konuk olacak.

Maçın biletleri satışa çıkarken, şehir de Süper Lig havasına girdi.

Maç öncesi Çorum sokaklarında Çorum FK taraftarlarına maç skor tahmini soruldu.

Yaklaşık 100 kişi ile yapılan röportajda Çorum FK'nın Galatasaray'dan puan yada puanlarla döneceği tahmin edildi.

Çorum FK taraftarlarının genel olarak görüşü ise; '1-0 olsun bizim olsun, 2-1 kazanırız, 1 puan yeter' şeklinde oldu.

Çorum FK taraftarları takımına güvenirken, Galatasaray'a ise hiç şans tanımadı.