Arca Çorum FK, İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Warren Bondo'ya talip oldu.
İtalyan gazeteci Daniele Longo'nun haberine göre kırmızı siyahlılar, Bondo için Milan kulübüne teklifte bulundu.
Milan'da kadroda düşünülmeyen Fransız futbolcunun Çorum FK'ya sıcak bakmadığı ancak anlaşmanın her an olabileceği belirtildi.
Geçen yılın başında Monza'dan Milan'a transfer olan Bondo, geçen sezonu Cremonese'de kiralık olarak geçirdi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet