Arca Çorum FK'dan 1.Lig ekibi Sarıyer'e transfer olan Emeka Eze, lige golle başladı.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Çorum FK forması giydikten sonra ikinci yarı 1.Lig ekibi Sarıyer'e kiralanan ve bu sezon Saryer'e satılan Nijeryalı golcü, Sarıyer formasıyla sezonun ilk maçında golle tanıştı.
Eze Muğlaspor maçının 44.dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçirirken, Sarıyer maçı 2-0 kazandı.
SARIYER'DE 5 ESKİ ÇORUM FK'LI BULUNUYOR
Sarıyer'de geçtiğimiz sezon Çorum FK forması giyen Sehic, Caner Osmanpaşa ve Attamah'ın yanı sıra önceki sezonlarda forma giyen Tunahan Ergül de yer alıyor.
Muhabir: Fatih Battar