Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Köyler arası futbol turnuvasında 65 takım mücadele edecek.

Turnuvanın teknik toplantısı ve kura çekimi Çorum Belediyesi Buha ra Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantı ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında yapıldı. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı bu yıl ikincisini düzenledikleri turnuvaya rekor katılımın olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek tüm takımlardan centilmence mücadele dileğinde bulundu.

Daha sonra gruplar için kura çekimi yapıldı. Çekilen kura sonunda 15 grupta dörderli bir grupta ise beş takımın mücadele edeceği turnuvada gruplar şu şekilde oluştu: 1. Gruh, Büğdüz FK, Çatak FK, Çitli FK, Karahacipspor. 2. Grup: Konaklıspor, Kayı FK, Trend Cam yaydiğin FK, Seydim FK. 3. Grup: Dikenli FK, Salbaş FK, Uğurludağspor, Osmancık Kadıkıran FK. 4. Grup: Kınık Gençlikspor, Çeşmeören FK, Türkler FK, Vizyon Tarım Sarimbey FK. 5. Grup: Çamlıca FK, Üyük FK, Deva Elmapınar FK, Esençay FK. 6. Grup: Kınıkspor Göktuğ Mobilya, Aşdağulspor, Kargıköyüspor, Düvenci FK, 7. Grup: Çamlıca City, Arissa Tanrıvermiş FK, Abdalata FK, Saraylıspor FK: 8. grupta: Konaklı FK, Çankaya Tur Fındıklı FK, Ahilyas FK, Gürcü FK: 9. Grup: Güven Temizlik Dikenli FK: Mecidiye Kavak, Ayhatspor, Miyane Sultan FK. 10. Grup: Çığ Grup Sarıhasan gücü, Kalehisar Kardeşler İveco, Ovasarayspor, Çopraşıklı Deli Kadirspor. 11. Grup: Konaklı City, Manişar FK, Öz Kargın Mecitözü, Karaca Köy FK: 12. grup: Büğdüzspor, Bayat Ünited, Karapürçek FK, İncesu FK. 13. Grup: Kutlucaspor, Kışladeresi FK, Babaoğlu Köyü FK, Eskice FK. 14. Grup: Berra Kutluca FK, Boğabağı FK: Figani FK, Çelebi Gençlik. 15. Grup: Kınık FK. Çakır FK, Şeyhler FK, Penbecik FK. 16. Grup: Sarıhasan FK: Mecitözü Avkat FK, Boğacık FK: Sarışeyh FK, Delilerspor.

Turnuvada heyecan 14 Ağustos Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak ve 6 Eylül pazar günü oynanacak iki maçla sona erecek. Mimar Sinan ve Nazmi Avluca sahasında oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar ikinci tura yükselecekler.