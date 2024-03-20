Bir dizi ziyaretler ve toplantılara katılmak için Çorum’a gelen İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Hürriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslendi.

ÇORUM EKONOMİK KATKISINA RAĞMEN HİZMET ALAMIYOR

İktidarın Çorum için bir şeyler yapmadığını belirten Sunat; “Çorum girişimci insanların çok fazla olduğu bir ilimiz ve Türkiye ekonomisine katkısı da çok fazla. Türkiye ekonomisine ciddi katkısı olmasına rağmen hizmet alabiliyor mu? Alamıyor. Çorum, ihracatı, ithalatından fazla olan ve ihracatıyla Türkiye’de 13.şehrimiz. 2 milyar dolara yakın ihracatı var. AK Parti Çorum’da en fazla oyu almasına rağmen maalesef havaalanı, hızlı treni yok. Çorum’un havaalanı konusunu mecliste ben gündeme getirmiştim. O zaman oyaladılar şimdi açık açık havaalanı olmayacağını söylüyorlar. Çorum için hiçbir şey yapmıyorlar.” dedi

İktidarın yanlış ekonomi politikalarının cezasını halkın çektiğini dile getiren Sunat, İYİ Parti’nin emeklilerin sesi, atanamayan öğretmenlerin sesi ve çiftçilerin sesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Emeklilere seyyanen en 10 bin lira zam yapılması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini anlatan Sunat, “Emekliler feryat, figan ağlıyor. En çok emeklilerin sorunlarını dile getiren İYİ Parti ve genel başkanımızdır. Genel başkanımız her fırsatta emekliler için en az 10 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini, bayram ikramiyelerinin 7 bin lira olması gerektiğini söylüyor. Yine atanamayan öğretmenlerin meselesi gündeme partimiz getiriyor. En az 100 bin öğretmen atanmalı diyoruz. Ben yıllarca öğretmen yetiştirmiş akademisyenim. O çocukların nasıl zor yetiştiğini çok iyi bilirim. 100 bin öğretmene ihtiyacımız var. Bunun yanında mülakat da kalkmalı. Kul hakkı yiyenden dindar olur mu? Hırsızlığa, yolsuzluğa, düzenbazlığa göz yumandan milliyetçi olur mu? Vatansever olur mu?” şeklinde konuştu

Artık halkın gözünü açması gerektiğini ifade eden Sunat; “Yabancıların emeklileri Türkiye’ye geliyor Antalya’da, Ege’de 5 yıldızlı otellerde tatil yaparken, benim emeklim evinden çıkamıyor. Milletimizin bu kadar cefa çektiği, adaleti olmayan, adaletini arayamayan bir duruma düştüğü bu süreçte milletimizin bunları cezalandırması gerekiyor. Ne iktidarın ne de ana muhalefetin milletin derdiyle bir ilgisi yok. Kayıkçı kavgası yapıyorlar. O ona bir şey diyo, bu buna bir şey diyo milletin talepleri yerine getirilmiyor. Milletin sesi duyulmuyor.” diye konuştu

BİZİM İTTİFAKIMIZ TÜRK MİLLETİYLE

Milletin sesinin kısıldığını kaydeden Sunat, neden bu seçimde ittifak yapmadıkların şu cümlelerle açıkladı; “Milletimizin sesini kısıldığını gördüğümüz için dedi ki; bu yerel seçimde biz millete yeni bir alternatif olalım. Milletimize üçüncü alternatifi sunmak istedik. CHP’ye vermek istemeyen var, AK Parti’ye vermek istemeyen var, her ikisine de vermek istemeyen var. Biz alternatif parti olmak istedik. Doğru insanlarla, milletin hakkını yemeyecek insanlarla yola çıktık. Millet için yola çıktık. Biz adaletli bir şekilde bu ülkeyi yönetmek için bu yola çıktık. Biz hukuk devleti olalım diye bu yola çıktık. Biz mazlumun, garibin fakirin, fukaranın hakkını korumak için yola çıktık. Özellikle siyasi ahlaksızlıklara dur demek için yola çıktık. Milletimizin daha refah içinde yaşaması için yola çıktık. Milletimize güveniyoruz ve o yüzden kimseyle ittifak yapmıyoruz. Bizim ittifakımız aziz Türk milletiyledir. Milletimizin teveccühü başımızın üzerinde.” ifadelerini kullandı

İKTİDARIN KULAĞINI ÇEKİN

2028’te İYİ Parti’nin iktidar olacağını ama öncesinde 2024 yerel seçimlerinde halkın iktidarın kulağını bir çekmesi gerektiğini anlatan Sunat; Bizim iktidarımızda bu olumsuzlar bitecek ama önce yerel seçimler. Bir kulak çekin, bir kulak morartın iktidarın. Bir ders verin. En azından kendilerine çeki düzen verirler ve emeklinin, memurun, işçinin ve çiftçinin hakkını korumaya çalışırlar.” dedi

31 Mart’taki seçimlerin genel seçim olmadığını bir yerel seçim odluğunu hatırlatan Sunat, İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin’e destek istedi.

EN İYİSİNİ SEÇİN

Sunat; “Belediye seçimleri genel seçim değil, yerel seçim. Adayın çok etkisi var. Aday vatandaşın gönlünü alabiliyorsa, iyi projeler ortaya koyabiliyorsa aday oy alıyor. Hatırlayın daha önce Refah Partisi iktidarı yönetebilecek durumda mıydı? Hayır ama İstanbul dahil bir çok yeri almışlardı. Allah nasip ettiği zaman kimse kimsenin önüne geçemez. O yüzden ben adayımızı sizlere emanet ediyorum. Ahmet Ertekin bey geçmişten beri tanıdığımız, dürüstlüğüyle temayüz etmiş bir kardeşimiz. Yerel yönetimlerden istediğimiz ney? Şehrimizi iyi yönetmesi. Vatandaşlara eşit hizmet götürmesi. İYİ Parti belediyelerinde hiçbir ayırım olamaz. O yüzden siz size kulak vereni seçin. Siz asla ranta asla geçit vermeyeni seçin. Siz sesiniz duyan, sizinle birlikte her türlü yola koşan kişiyi seçin. Yani en iyisini seçin.” şeklinde konuştu

Projelerini anlatan İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ise özellikle emekliler ve dar gelirliler için her ay 3 bin liralık yardım yapacaklarını dile getirdi.

Kazandıkları takdirde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullardan dolayı sosyal projelere ağırlık vereceklerini aktaran Ertekin, “Hastanelerimizin yetersiz kalması ve vatandaşların Bağ-Kurlarını ödeyemeyenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı bir dönemde belediye olarak bir klinik yapmayı düşünüyoruz. Emar ve ultrason gibi alanlarda halkımıza yardımcı olmayı istiyoruz. Dar gelirli çocuklarımız için etüt merkezi ve çalışan annelerimiz için de 10 tane kreş projemiz var.” diye konuştu.

Ertekin, dar gelirli evi olmayan vatandaşlara her biri 350 metre kare 5 bin tane arsa vereceklerini kaydetti. 31 Mart seçimlerinden sonra 4 yıl seçim olmadığını hatırlatan Ertekin, “Oylarınızı kullanırken bunu göz önünde bulundurmanızı istiyoruz çünkü ülkenin içinde bulunmuş olduğu sıkıntılı durumların hükümet tarafından bastırılarak devam ettiği ve 31 Mart’tan sonra çok büyük patlamaların olacağını herkes tahmin ediyordur.” dedi.