İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Çorum-İskilip yolu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, yolun 2025 yılında tamamlanmasını planladıklarını söyledi.
İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Çorum-İskilip yolunun son durumunu soran İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, özellikle yolun başlayıp başlayıp kesilmesi ile ilgili mağduriyet yaşadıklarını anlattı.
- Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, Çorum-İskilip yolunu 2025 yılında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Editör: Fatih Battar