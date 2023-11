Tahmini Okuma Süresi: dakika

Önceki akşam saat 19.14'te Bayraklı Bella Vista Event'de düzenlediği tanışma yemeği ile teknik ve idari kadro, profesyonel futbol takımı ve personelleri ile bir araya geldi.

Yemek sonrasında konuşan yönetim kurulu başkanı Murat Pervane "Hep birlikte yeni yönetimimiz ile bir araya gelerek tanışmak istedik. Eski sayfa artık tamamen kapandı, bu süreçten sonra her şey yeniden başlıyor. Kuvâ-yi Milliye’nin kulübü Büyük Altay'ın geleceği için yeni bir sayfa açıyoruz. Çok güçlü bir yönetim var arkanızda. İyi görüşmelerimiz, temaslarımız var. Yönetim kurulu olarak Altay'ın geleceği için çalışıyoruz. Şundan emin olun Büyük Altay büyük bir camiadır. Kuvâ-yi Milliye’nin kurduğu bir camiadır. Her zaman yönetim olarak, İzmir olarak sizlerin arkanızdayız. Bizler ne gerekiyorsa saha dışında sizler için her şeyi yapacağız. Çorum maçı ile birlikte bambaşka bir sayfa açacağız. Sizlerde sahada Kuvâ-yi Milliye ruhu ile mücadele edeceksiniz. Ben de burada herkesin önünde sizlere söz veriyorum siz sahada hakkını verin, bizler de sizlere hakkınızı teslim edeceğiz. Bu mücadele ruhu sizlerde var bunu biliyoruz Bütün İzmir, camia arkanızda, sizlere inanıyor, başarılar diliyoruz. Her zaman her yerde en büyük Altay." ifadelerine yer verdi.

Teknik direktör Serkan Afacan ise "Ekibimle birlikte bu büyük ailenin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ortaya koyacağınız duruş ve karakterde bizlerin de bir payının olacağına inandığımız için buradayız. Bu takım bunu yapabilir, geçen sene yaptınız yine yapacaksınız.” dedi.

Kaptan İbrahim Öztürk "Bu özel gecede hep beraber olmak bizleri de mutlu ediyor. Böyle bir geceye aslında ihtiyacımız vardı. Yaşanılanlar herkes gibi bizleri de üzüyor. Bulunduğumuz yere baktığımızda buraları hak etmediğimizi biliyoruz. Bunun da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bugün itibariyle yeni bir sayfa açıyoruz. Çorum maçı ile ilk adımı atacağız. Büyük Altay'ı olabileceği en iyi noktaya getirip görevimizi tamamlayacağız." dedi.