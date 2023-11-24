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2. Lig Kırmızı Grupta pazar günü oynanacak Etimesgut Belediyespor ile Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor takımları arasındaki maçı ilimiz B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 14’de Etimesgut Belediyesi Atatürk Stad’ında oynanacak Etimesgut Belediyespor ile Arnavutköy Belediyespor arasındaki maçta Ahmet Ecevit7in yardımcılıklarını ise Trabzon’dan Kenan Özcan ve Kayseri’den Recep Güneş yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise ilimiz C Klasman Hakemi Celal Bayraklı görev yapacak. Maçta gözlemci olarak ise İlhami Çetin görevli.

Grupta Arnavutköy Belediyespor 10 puanla 13. sırada bulunurken Etimesgut Belediyespor ise 17 puanla 12. sırada bulunuyor.