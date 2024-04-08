Dün oynanan Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor maçında talihsiz bir kaza yaşandı.

Kocaelispor’da Burak Öksüz, maçın69. dakikasında talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Dili boğazına kaçan futbolcuyu takım arkadaşı Yusuf Abdioğlu kurtardı.

Candeias’ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Burak, kaleci Hasan Hüseyin Akınay’ın yumruk darbesiyle yerde kaldı.

Yere bilinçsiz düşen futbolcu için sahaya ambulans çağrıldı.

İlk müdahalesi daha içinde yapılan Burak Öksüz’ün durumunu gören Yusuf Abdioğlu arkadaşının kilitlenen çenesini açtı ve o sırada Burak Öksüz’ün dişleri Yusuf’un elini kesti.

Tedavinin ardından bir süre sonra kendisine gelen ve doğrulan Burak Kocaelispor sağlık ekinin kontrolünde, ağır adımlarla saha kenarından yedek kulübesine geldi.

Futbolcunun genel sağlık durumunun iyi olması yüreklere su serpti.