Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni dönemin ilk görevlendirmelerini yaptı. Belediye Meclisinden önceki dönem başkan yardımcısı olarak atanan üç isim görevlerine aynen devam ederken, yeni dönemde Fatih Özüyağlı da başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

Başkan Yardımcılarının görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Alper Zahir – Başkan Yardımcısı

Afet İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Fatih Özüyağlı – Başkan Yardımcısı

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İsmail Yağbat – Başkan Yardımcısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Tesisler Müdürlüğü

Lemzi Çöplü – Başkan Yardımcısı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Turhan Candan – Başkan Yardımcısı

Hal Müdürlüğü

Kütüphane Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Ünsal Yeter – Başkan Yardımcısı

Mezarlıklar Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Zübeyir Tuncel – Başkan Yardımcısı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Yeni dönemde kentsel dönüşüme özel önem verilecek

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni dönemde verdikleri tüm sözleri yerine getireceklerini vurguladı. Kentsel Dönüşüm çalışmalarının daha ön planda olacağını ve şehrin genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirileceklerini vurgulayarak “Yeni dönemimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı takip etmek üzere ayrı bir birim oluşturacağız. Geçtiğimz dönemde özel kalem müdürlüğümüzü yapan yüksek mimar Fatih Özüyağlı’yı başkan yardımcısı olarak görevlendirdik. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emlak İstimlak Müdürlüğü gibi iki önemli müdürlüğü kendisine bağladık. İnşallah güzel bir çalışmayla hemşehrilerimizin uzun yıllardan beri beklediği kentsel dönüşüm çalışmalarını bu dönemde hayata geçirmiş olacağız.” diye konuştu.

Öte yandan Başkan Yardımcısı Murat Erdem de yeni dönemde Çorum Belediyesi Gençlik Çalışmaları Koordinatörü olarak görev yapacak. Belediyenin yeni dönemde hayata geçireceği projeler ve devam eden mevcut çalışmaların daha verimli gerçekleşmesi için gençlik çalışmaları koordinatörü olarak aktif görev üstlenecek.