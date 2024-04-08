Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni dönemin ilk görevlendirmelerini yaptı. Belediye Meclisinden önceki dönem başkan yardımcısı olarak atanan üç isim görevlerine aynen devam ederken, yeni dönemde Fatih Özüyağlı da başkan yardımcısı olarak görev yapacak.
Başkan Yardımcılarının görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Alper Zahir – Başkan Yardımcısı
Afet İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Fatih Özüyağlı – Başkan Yardımcısı
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İsmail Yağbat – Başkan Yardımcısı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tesisler Müdürlüğü
Lemzi Çöplü – Başkan Yardımcısı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Turhan Candan – Başkan Yardımcısı
Hal Müdürlüğü
Kütüphane Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Ünsal Yeter – Başkan Yardımcısı
Mezarlıklar Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Zübeyir Tuncel – Başkan Yardımcısı
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Etüd Proje Müdürlüğü
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yeni dönemde kentsel dönüşüme özel önem verilecek
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni dönemde verdikleri tüm sözleri yerine getireceklerini vurguladı. Kentsel Dönüşüm çalışmalarının daha ön planda olacağını ve şehrin genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirileceklerini vurgulayarak “Yeni dönemimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı takip etmek üzere ayrı bir birim oluşturacağız. Geçtiğimz dönemde özel kalem müdürlüğümüzü yapan yüksek mimar Fatih Özüyağlı’yı başkan yardımcısı olarak görevlendirdik. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emlak İstimlak Müdürlüğü gibi iki önemli müdürlüğü kendisine bağladık. İnşallah güzel bir çalışmayla hemşehrilerimizin uzun yıllardan beri beklediği kentsel dönüşüm çalışmalarını bu dönemde hayata geçirmiş olacağız.” diye konuştu.
Öte yandan Başkan Yardımcısı Murat Erdem de yeni dönemde Çorum Belediyesi Gençlik Çalışmaları Koordinatörü olarak görev yapacak. Belediyenin yeni dönemde hayata geçireceği projeler ve devam eden mevcut çalışmaların daha verimli gerçekleşmesi için gençlik çalışmaları koordinatörü olarak aktif görev üstlenecek.