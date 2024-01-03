Safi Çorum Şeker Fabrikasından yapılan açıklamada, bazı şeker pancarı üreticilerinin ürünlerini hasat etmelerine rağmen tarlada kaldığı ve fabrika tarafından alınmadığı şeklindeki eleştirilerine cevap verildi.

Açıklamada Alaca’da şeker pancarı üreticisi çiftçileri ziyaret eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın da yaptığı açıklamada halkı yanıltıcı ifadeler kullandığı da belirtildi.

Çorum Şeker Fabrikasının, “Fabrikamız hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Tahtasız'ın basında yer alan açıklamalarına binaen tarafımıza gerçekleri ifade edeceğimiz bir cevap hakkı doğmuştur” ifadeleriyle başlayan açıklamasında, Çorum Valiliğine müracaatta bulunan üreticinin 2023 yılında 400 ton üretim taahhüdünde bulunduğu ancak 209 ton pancar teslim ettiği belirtildi.

Şeker pancarlarının fire ortalamasının 7,23 ve polarizasyon değerinin ise 20,27 olduğunun dile getirildiği açıklamada, “Görüldüğü üzere değerler mükemmel olarak tabir edilen seviyededir. Beklemiş ve bozulmuş pancarda böylesi değerler mümkün değildir. Dolayısıyla konu izahtan varestedir. Safi Çorum Şeker Fabrikası'nın bölgemiz tarım ve hayvancılığına pozitif yöndeki etkisi ve bu konudaki faaliyetleri bölge insanı tarafından da her geçen gün benimsenmekte ve takdir edilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada üreten çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Sayın milletvekilinden de halkı yanıltıcı ifadeler sarf etmeden önce tarafımızdan bilgi almasını rica ederiz. Kurumsal yönetim ve şeffaflık ilkesini şiar edinen fabrikamızdan, iyi niyet çerçevesinde tüm kurumlar ve basınımız istediği bilgi ve belgelere ulaşabilirler” denildi.