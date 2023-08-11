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Hemen hemen hergün ‘silahlı yada bıçaklı kavga’ şeklinde haberlerin çıktığı Çorum’da, suç oranları ürkütücü boyuta ulaştı.

Özellikle 15-25 yaş gençler arasında silahlanmanın arttığı Çorum’da, bir ulusal televizyon kanalında Türkiye’nin suç oranları araştırmasında Çorum’un üçüncü olduğu ifade edildi.

Nüfusuna oranla Çorum’un Türkiye genelinde orana göre en fazla suç işlenen kentler arasında olduğu belirtilirken, 262 bin 590 erkek nüfusu olan Çorum’da suç sayısı 2286 olarak açıklandı.

Türkiye genelinde ise 100 binde 591 oranına ulaşılırken, en fazla suç oranlarının olduğu iller şöyle sıralandı; Aydın, Denizli, Çorum, Antalya, Aksaray, Karaman, Isparta, İzmir ve Uşak

Çorum’da vatandaşlar artan asayiş olaylarına karşı denetimlerin artırılmasını istiyor. Geçtiğimiz aylarda artan asayiş olaylarına karşı halkın can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla denetimler başlamış ve olaylarda azalma oluğu gözlenmişti ancak son günlerde Çorum’da asayiş olayları yeniden patlak vermeye başladı.

Özellikle 15-25 yaş arası gençlerin ellerinde silahları gören vatandaşlar tedirgin olurken, yetkililerin bu konuda caydırıcı adımlar atması için gerekli çalışmalar yapmasını istiyor.