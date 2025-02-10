Çorum’da 20 yıl önce vefat eden kişinin 4 çocuğu adına düzenledikleri sahte kimlik ve belgelerle kendi üzerlerine geçirdikleri yaklaşık 50 milyon lira değerindeki gayrimenkulleri satmaya çalışan 3 şüpheli, Çorum Tapu Müdürlüğü personellerinin dikkati sayesinde polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı S.D, Ali Y. ve M.K, gayrimenkullerin satışı için Çorum İl Tapu Müdürlüğüne başvurdu. Burada işlem yapan kurum personeli, kimliklerin sahte olduğunu tespit ederek polisten yardım istedi.

İhbar üzerine İl Tapu Müdürlüğüne sevk edilen polis ekipleri, işlemlerde kullanılan kimliklerin sahte olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Tapu Müdürlüğü’nde gözaltına alınan 3 şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Burada yapılan incelemede, şüphelilerin satmaya çalıştığı gayrimenkulleri kısa süre önce Şanlıurfa Haliliye ve Bozova Tapu Müdürlüğü’nde kendi üzerlerine aldıkları belirlendi.

Gayrimenkullerin, Yılmaz’ın 4 varisi adına İzmir Torbalı 6. Noterliğinde sahte kimlikle düzenlenen vekaletname ile yapıldığının anlaşılması üzerine aileyle irtibata geçen Tapu Müdürlüğü personelleri ve polis ekipleri, ailenin satış işleminden haberdar olmadığını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin sahte kimlik ve evraklarla üzerine geçirdikleri gayrimenkullerin yaklaşık 50 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.