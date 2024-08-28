Sanayisiyle 'Anadolu Kaplanı' olarak anılan Çorum, Temmuz ayında 533 milyon dolar ihracat ile Türkiye'de en fazla ihracat yapan 8 il arasında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Çorum Temmuz ayı ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı.

Havaalanı ve hızlı treni olmayan Çorum, ülke ekonomisine ciddi katkı sunmaya devam ediyor.

Çorum'un Temmuz ihracat verileri bir önceki aya göre % 172,45 ithalatı ise %54,34 artış gösterdi.

Çorum'da 2024 yılının ilk 7 ayında en fazla ihracat Temmuz ayında gerçekleşmiş oldu.

Çorum'da yılın ilk 7 ayında 1 milyar 930 milyon 158 bin dolarlık ihracat yapılırken aynı dönemde 1 milyar 831 milyon 629 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ülke genelinde ihracat 2024 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat %7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 148 milyar 738 milyon dolar, ithalat %8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACATIMIZ % 172,45, İTHALATIMIZ %54,34 ARTTI

Çorum'da ise Haziran ayında 196 milyon dolar olan ihracat, Temmuz'da 534 milyon dolara, 173 milyon dolar olan ithalat ise 267,8 milyon dolara yükseldi.

Bölgemizde yer alan Samsun'da Temmuz ayında ihracat 125,8 milyon dolar, ithalat 66,8 milyon dolar, Tokat'ta ihracat 3 milyon dolar, ithalat 2,3 milyon dolar,

Amasya'da ise ihracat 15,3 milyon dolar, ithalat 2,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.