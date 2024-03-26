Erkekler bölgesel basketbol liginde Çorum Belediyespor evindeki ikinci maçta Trabzonspor’a 75-59 yenilerek evinde galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu sezon ilk kez Bölgesel Ligde mücadele eden Çorum Belediyespor ilk maçında evinde Samsun’a yenilirken ikinci maçında hafta içinde Erzincan deplasmanından galibiyet ile dönerek moral bulmuştu.

Dün üçüncü maçında evinde Trabzonspor’u konuk etti.

Rakibi önünde maça hücumda iyi başlayan temsilcimiz savunmada ayrı başarıyı gösteremedi.

Konuk takım hücumdaki etkili oyunu sonunda ilk periyotu 19-15 önde tamamlayan Trabzonspor önünde Çorum Belediyespor ikinci yarıda savunmada daha iyi görüntü verdi.

Bu periyotta farkı kapatmayı başaramayan Çorum Belediyespor devreyi 33-26 geride tamamladı.

Üçüncü periyotta yine savunmada başarılı olamayan ve rakibine 25 sayı izni veren temsilcimiz hücumda etkili oldu ancak Trabzonspor’un farkı açmasına engel olamadı ve son periyota konuk takım 58-46 önde girdi.

Son periyotta konuk takımın skoru koruma çabası karşısında hücumda fazla etkili olamayan Çorum Belediyespor bu periyotu 17-13 maçı da 75-58 kaybetti ve evindeki ikinci maçından da mağlubiyet ile ayrıldı.