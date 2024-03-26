Antalya’da yapılan Trisome Games Dünya Şampiyonasında Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitimspor kulübü sporcusu Enes Borucu bir dördüncülük bir beşincilik kazandı.

19-26 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılan ve 33 ülkeden 850 sporcunun mücadele ettiği Trisome Games 2024 Dünya Şampiyonası Down Sendromlular Atletizm milli takımında yer alan Zübeyde Hanım Özel Eğitimspor’dan Enes Borucu ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonasında 800 metre yürüyüşte dördüncülüğü cirit atmada ise dünya beşinciliğini kazandı.