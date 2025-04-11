Türk Güreşinin gelecek şampiyonlarının mücadele edeceği U 20 Türkiye Güreş Şampiyonası bugün Çorum Yeni Spor Salonu’nda başlıyor.

Şampiyonada ilk iki gün grekoromen sonraki ikinci günde serbest stil müsabakaları yapılırken son iki günde ise kadınlar müsabakaları yapılacak.

Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından ilimize verilen U 20 Türkiye Güreş Şampiyonası grekoromen stil ile dün akşam yapılan teknik toplantının ve tartının ardından bugün dört sıklette yapılacak eleme maçları ile başlayacak.

Şampiyonanın açılış töreni yarın saat 16’da protokol üyelerinin katılımı ile Yeni Spor Salonunda yapılacak.

İkinci gün grekoromen stil müsabakalarının tamamlanmasının ardından serbest stil müsabakaları 13-14 Nisan tarihlerinde yapılacak. Şampiyonanın son iki gününde 15-16 Nisan tarihlerinde ise kadınlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarına Çorum ev sahipliği yapacak.

Belediye’den 650 bin liralık destek

Öte yandan Çorum Belediyesi bu Türkiye Şampiyonası için 650 bin liralık destek verdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın U 17’de Türkiye Şampiyonu olan Çorum Belediyespor güreş takımını kabulünde yaptığı konuşmada ‘Her yıl, en az bir Türkiye şampiyonasının Çorum'da yapılmasını istiyoruz. Bu organizasyon 11-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak Kadınlar ve Erkekler U-20 Grekoromen ve Serbest Türkiye Şampiyonası'na ve tüm güreş severleri davet ediyoruz. Buradaki genç sporcularımızın da büyük başarılar elde edeceğine yiğidin harman olduğu yerin neresi olduğunu herkese göstereceklerine inanıyorum. Onların her zaman yanındayız ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi.