Çorum Belediyesi hem sahipsiz sokak hayvanlarını koruyacak hem de başıboş sokak köpekleriyle ilgili problemi ortadan kaldıracak çalışmalarla Türkiye’ye örnek oldu.

Çorum Belediyesi’nin, sokak hayvanları probleminin çözümü konusunda hayata geçirdiği projeler, “Can Dostlara Çorum Modeli” manşetiyle ulusal basında yer aldı.

Sahipsiz sokak hayvanları sorunuyla ilgili çözüm önerileri Türkiye’nin gündeminde sıcaklığını korurken, dikkatler Çorum’un üzerine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile kurulan Çorum Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği ve Çorum Belediyesi’nin yakın zamanda hizmete açtığı Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi projesi, Türkiye’ye model olarak gösterildi.

“Can Dostlara Çorum Modeli”

Hürriyet Gazetesi “Can Dostlara Çorum Modeli” manşetiyle Çorum’da yapılan çalışmaları okurlarına aktardı. Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği projesi, Hayvan Hastanesi, Kedi Villası ve Hulk Mama projesi gibi çalışmalardan bahsedilen haberde, Çorum Türkiye’ye örnek gösterildi.

“Örnek bir çalışmaya imza attık”

Sorunu önceden görerek gerekli adımları attıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği’nin kuruluş sürecinde de aktif rol üstlenerek, sokak hayvanları sorununun çözümünde örnek bir çalışmaya imza attıklarını kaydetti.

Çorum’da sokak hayvanlarıyla ilgili kalıcı çözümler üretildiğini dile getiren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Bu sorun sadece Çorum Belediyesi ve sadece Çorum Belediyesinin mücavir alanları içerisinde kalarak çözülemez. Köklü bir çözüm üretilmesi gerekiyordu. Bu anlamda biz konuyu ciddi ele aldık ve tüm Türkiye’ye örnek olacak bir şekilde Çorum Valiliğimiz riyasetinde Çorum Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği’ni kurduk.” dedi.

Çorum Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği’nin kuruluşunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla onaylandığını ve bu birliğin çalışmalara başladığını ifade eden Başkan Aşgın “Bu birlikte Çorum Valiliği, Çorum İl Özel İdaresi ve ilçe belediyeleri var. Şehrimizde on altı belediyenin tamamı bu birliğin doğal üyesi. Eskiden belediye sınırları içerisinde kısırlaştırma işlemi yapıyorken şu an tüm köylerimizde ve ilçelerimizde bu işlem yapılıyor. Çorum Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği 2023-2024 yılları arasında il genelinde yaklaşık 3 bin 900 hayvanın kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi.” dedi.

Sokak hayvanları için doğal yaşam alanları tespit edildiğini ve burada toplanacağını vurgulayan Başkan Aşgın “Birliğimizin aldığı karar gereği Çorum merkez’de Çatak mevkii, İskilip, Osmancık, Sungurlu olmak üzere 4 farklı bölgede doğal yaşam alanları yeri tespit edildi. Sahipsiz sokak hayvanlarının her türlü beslenme ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının karşılanacağı bu alanları oluşturmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi.