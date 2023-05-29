MURAT KARASU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kadeş Meydanı’nda Cumhur İttifakı seçim zaferini kutladı.

Meydan’da kurulan platformda konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorum’un üzerine düşen görevi yaptığını belirterek; “Çorum, yüzde 65 gibi rekor oyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdi. Bizim bir davamız var. Bizim davamız hak ile batılın davasından hakkında davasıdır. Bizim davamız, Nemrut ile İbrahim peygamber davasında İbrahim peygamberin davasıdır. Bizim davamız Musa peygamber ile Firavun arasındaki davada Musa peygamberin davasıdır. Bizim davamız ‘bir elime ayı varsalar bir elime güneşi verseler yine de davamdan vezçmem’ diyen Hz.Muhammed (S.A.V)’in davasıdır. Bizim davamız ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın davasıdır.” dedi