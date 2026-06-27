Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılının okul birincisi, göme engelli öğrenci Zeynep Karadaş oldu.

Mezuniyet töreninde düzenlenen programda başarı plaketini Okul Müdürü Necmettin Ünal'ın elinden alan Karadaş, yaptığı konuşmada lise eğitimi boyunca okulun tüm imkânlarıyla kendisine destek olduğunu belirterek öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.

Akademik başarılarıyla dikkat çeken Zeynep Karadaş, okul öğretmenleri tarafından hazırlanan özel eğitim materyalleriyle aldığı destek sayesinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) Türkiye 455'incisi olmayı başardı.

3 ENSTRÜMAN DA ÇALABİLİYOR

Sanata olan ilgisiyle de öne çıkan Karadaş, okulun müzik odasında yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

Piyano, gitar ve bağlama çalan başarılı öğrenci, okulda düzenlenen etkinliklerde enstrümanları ve sesiyle sık sık sahne aldı.