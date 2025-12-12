Sivasspor-Arca Çorum FK, maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
Ligde son olarak Pendik maçını kazanarak moral bulan kırmızı siyahlılar, zirve yarışından kopmamak için mutlak 3 puan parolasıyla Sivas maçına çıkacak.
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun Pendik maçı ilk 11'ini bozmadan sahaya çıkması beklenirken, Geraldo'nun bu maçta da görev alması beklenmiyor.
Kırmızı siyahlıların zorlu Sivasspor mücadelesi saat 16:00'da TRT Spor ve Beinsports 2’den canlı olarak yayınlanacak.
Muhabir: Fatih Battar