Bosna Hersek’te yapılan WTT Youth Contender Sarajevo turnuvasında Çorum Belediyespor’dan Berk Öztoprak tek erkeklerde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular.

27-30 Nisan tarihleri arasında Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde düzenlenen WTT Youth Contender Sarajevo turnuvasında U 17 kategorisinde Çorum Belediyespor’un milli sporcusu Berk Öztoprak eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Hintli rakibini zorlu bir mücadele sonunda 3-2 yenen Berk Öztoprak şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bosna Hersek’te yapılan bu turnuvada Çorum Arenaspor kulübünün milli sporcusu Aybüke Banu Şimşek de tek bayanlarda milli takımda mücadele etti.

Muhabir: Çorum Hakimiyet