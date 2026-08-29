AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Çorum’a 205 doktor atamasının yapıldığını duyurdu.

ÇORUM TARİHİNİN EN BÜYÜK ATAMASI

Kaya, yaptığı açıklamada, atamaların Çorum’un sağlık kadrosunu güçlendireceğini belirterek, “Çorum tarihinin en büyük doktor atamalarından birini gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin sağlık ordusunu güçlendirecek 205 doktorumuzun ataması Çorum’umuza hayırlı olsun.

Bu önemli atamanın gerçekleşmesindeki güçlü destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve yakın ilgi ve katkıları için Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.