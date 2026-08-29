AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları yönetiminde görev yapan ve daha sonra AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen Tayyip Emin Şener, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Şener’in yeni göreviyle birlikte AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları teşkilat yapısında görev üstleneceği bildirildi.

Şener, daha önce AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları yönetiminde görev almış, ardından Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyeliğine getirilmişti.