Meteoroloji, Çorum'un da içinde bulunduğu bölge illeri yerel kuvvetli yağışa karşı uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelnide gece saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerl olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) Kastamonu, Sinop ve Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yarın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Vatandaşların yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.