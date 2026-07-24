Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanı seçildi, PM ve YDK listesi belli oldu.
Yeni Parti Parti Meclisi (PM) üyeleri:
Genel Başkan Özgür Özel
1. Ahmet Tuncay Özkan
2. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3. Ali Gökçek
4. Aliye Timisi Ersever
5. Aliye Coşar
6. Asu Kaya
7. Aşkın Genç
8. Ayça Taşkent
9. Ayhan Barut
10. Aykut Kaya
11. Aylin Yaman
12. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
13. Barış Karadeniz
14. Bekir Başevirgen
15. Bilal Bilici
16. Bülent Tezcan
17. Cavit Arı
18. Cemal Enginyurt
19. Cumhur Uzun
20. Deniz Yavuzyılmaz
21. Deniz Yücel
22. Doğan Demir
23. Ednan Arslan
24. Elvan Işık Gezmiş
25. Ensar Aytekin
26. Evrim Karakoz
27. Evrim Rızvanoğlu Emir
28. Eylem Ertuğ Ertuğrul
29. Fahri Özkan
30. Fethi Açıkel
31. Gamze Taşcıer
32. Gizem Özcan
33. Gökçe Gökçen
34. Hasan Öztürk
35. Hikmet Yalım Halıcı
36. İbrahim Arslan
37. İsmail Atakan Ünver
38. İsmet Güneşhan
39. İzzet Akbulut
40. Kayıhan Pala
41. Mahmut Tanal
42. Mehmet Tahtasız
43. Mehmet Salih Uzun
44. Melih Meriç
45. Metin İlhan
46. Murat Bakan
47. Murat Çan
48. Mustafa Erdem
49. Mustafa Sarıgül
50. Mustafa Sezgin Tanrıkulu
51. Mühip Kanko
52. Nail Çiler
53. Namık Tan
54. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
55. Okan Konuralp
56. Orhan Sümer
57. Özgür Ceylan
58. Gökan Zeybek
59. Özgür Erdem İncesu
60. Reşat Karagöz
61. Servet Mullaoğlu
62. Seyit Torun
63. Sibel Suiçmez
64. Suat Özçağdaş
65. Süleyman Bülbül
66. Süreyya Öneş Derici
67. Şeref Arpacı
68. Tahsin Ocaklı
69. Talat Dinçer
70. Talih Özcan
71. Türkan Elçi
72. Uğur Bayraktutan
73. Ulaş Karasu
74. Utku Çakırözer
75. Ümit Özlale
76. Yaşar Tüzün
77. Yunus Emre
78. Yüksel Taşkın
79. Zeynel Emre
80. Eylem Ertuğ Ertuğrul
Yeni Parti Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri:
1. Ahmet Tuna Soydemir
2. Ali Güvenbaş
3. Buse Batyar
4. Bülent Yücetürk
5. Deniz Orhon
6. Emin Anıl Koç
7. Emresan Dalveren
8. Ezgi Rahime Taşdemir
9. Gülsemin Kaya
10. Işıl Name Evgin
11. Kubilay Cem Baran Fırat
12. Mehmet Hadimi Yakupoğlu
13. Mete Doğukan Beyaz
14. Ural Baysal
15. Ziya Gökalp Koca