Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanı seçildi, PM ve YDK listesi belli oldu.

Yeni Parti Parti Meclisi (PM) üyeleri:

Genel Başkan Özgür Özel

1. Ahmet Tuncay Özkan

2. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3. Ali Gökçek

4. Aliye Timisi Ersever

5. Aliye Coşar

6. Asu Kaya

7. Aşkın Genç

8. Ayça Taşkent

9. Ayhan Barut

10. Aykut Kaya

11. Aylin Yaman

12. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

13. Barış Karadeniz

14. Bekir Başevirgen

15. Bilal Bilici

16. Bülent Tezcan

17. Cavit Arı

18. Cemal Enginyurt

19. Cumhur Uzun

20. Deniz Yavuzyılmaz

21. Deniz Yücel

22. Doğan Demir

23. Ednan Arslan

24. Elvan Işık Gezmiş

25. Ensar Aytekin

26. Evrim Karakoz

27. Evrim Rızvanoğlu Emir

28. Eylem Ertuğ Ertuğrul

29. Fahri Özkan

30. Fethi Açıkel

31. Gamze Taşcıer

32. Gizem Özcan

33. Gökçe Gökçen

34. Hasan Öztürk

35. Hikmet Yalım Halıcı

36. İbrahim Arslan

37. İsmail Atakan Ünver

38. İsmet Güneşhan

39. İzzet Akbulut

40. Kayıhan Pala

41. Mahmut Tanal

42. Mehmet Tahtasız

43. Mehmet Salih Uzun

44. Melih Meriç

45. Metin İlhan

46. Murat Bakan

47. Murat Çan

48. Mustafa Erdem

49. Mustafa Sarıgül

50. Mustafa Sezgin Tanrıkulu

51. Mühip Kanko

52. Nail Çiler

53. Namık Tan

54. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

55. Okan Konuralp

56. Orhan Sümer

Parmağı kopan çocuk için helikopter ambulans havalandı
Parmağı kopan çocuk için helikopter ambulans havalandı
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57. Özgür Ceylan

58. Gökan Zeybek

59. Özgür Erdem İncesu

60. Reşat Karagöz

61. Servet Mullaoğlu

62. Seyit Torun

63. Sibel Suiçmez

64. Suat Özçağdaş

65. Süleyman Bülbül

66. Süreyya Öneş Derici

67. Şeref Arpacı

68. Tahsin Ocaklı

69. Talat Dinçer

70. Talih Özcan

71. Türkan Elçi

72. Uğur Bayraktutan

73. Ulaş Karasu

74. Utku Çakırözer

75. Ümit Özlale

76. Yaşar Tüzün

77. Yunus Emre

78. Yüksel Taşkın

79. Zeynel Emre

80. Eylem Ertuğ Ertuğrul

Yeni Parti Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri:

1. Ahmet Tuna Soydemir

2. Ali Güvenbaş

3. Buse Batyar

4. Bülent Yücetürk

5. Deniz Orhon

6. Emin Anıl Koç

7. Emresan Dalveren

8. Ezgi Rahime Taşdemir

9. Gülsemin Kaya

10. Işıl Name Evgin

11. Kubilay Cem Baran Fırat

12. Mehmet Hadimi Yakupoğlu

13. Mete Doğukan Beyaz

14. Ural Baysal

15. Ziya Gökalp Koca

Muhabir: Atila Çiğdem