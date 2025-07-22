Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 14-21 Temmuz'da çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Öte yandan, hakkında kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden 3'ü bulunarak ailelerine teslim edildi. 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Muhabir: Anadolu Ajansı