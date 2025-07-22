Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’de ilk kez Çorum’da kurulacak olan Motosiklet Plazası’na tam destek verdi.

Çorum’da motosiklet, bisiklet, küçük tarım aletleri satış ve tamirini yapan esnafı tek çatı altında toplayacak dev bir yatırım yapılıyor.

Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde hayata geçirilecek olan motosiklet plazası, Türkiye’de bir ilk olacak.

Motosiklet Plazası için hazırlanan resmi sözleşme, taraflar arasında imzalandı.

YENİ BİR KOOPERATİF, YENİ BİR SİTE

Çorum’da, şehir merkezinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren motosiklet tamircileri ve showroomlarını bir arada toplamak için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talepleri doğrultusunda yeni bir proje hayata geçiriliyor.

S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Çorum-Ankara yolu üzeri Oto Galericiler Sitesi karşısında yapılacak olan plaza, Türkiye’de de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Oto Tamirciler Odası Başkanı, aynı zamanda S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necmettin Uzun, projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Çorum’da yeni bir yapı kooperatifi ile yeni bir site kurulacak.

BAŞKAN AŞGIN, İNŞAAT ALANINDA İNCELEME YAPTI, TAM DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projenin hayata geçirileceği sahada inceleme yaptı.

Beraberinde Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ve Proje Sorumlusu Kenan Şahin ile birlikte sahada inceleme yapan Başkan Aşgın, Çorum halkının şehir içerisinde, apartman altlarında motosiklet tamircisi, bisikletçi ve küçük tarım aleti yapan işyerlerini istemediğini, bu konuda sürekli şikayet aldıklarını, bu tür işyerlerinin yan kollar ile birlikte bir sitede toplanmasını arzu ettiklerini bildirerek, mevcut yerin son derece uygun olduğunu söyledi.

Motosiklet Plazası için belirlenen alanın şehir merkezine yakın, ulaşımı kolay, hastaneye hiçbir zararı olmayan bir bölge olduğunun altını çizen Aşgın, “bu alanın sosyal medya organlarında yazıldığının tersine hastaneye hiçbir zararı yok. Burası, hastaneye stattan iki kat daha uzak. Son derece uygun bir alan. Motosiklet, bisiklet ve küçük tarım aletleri ile ilgili esnafın tek bir alanda toplanmasına belediye olarak gerekli desteği vereceğiz” dedi.

Başkan Aşgın ve beraberindekiler saha incelemesinin ardından ÇESOB binasına geçerek projenin imza törenine katıldı.

100 DÜKKAN YER ALACAK

Projeyle ilgili bilgi veren Proje Sorumlusu Kenan Şahin, eski Çorum Yem Fabrikası arsasına Motosiklet Plazası kurulacağını, arsa sahiplerinin taşınmazı kooperatife bağışladığını bildirerek, yaklaşık 12.000 metre kapalı alanlı, 100 adet dükkanın bulunacağı bir işyeri yapılacağını, böylelikle Çorum’un en büyük sorunlarından birinin de çözülmüş olacağını söyledi.

Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun ise böyle bir yatırımı Çorum için şart olduğunun altını çizerek, kısa bir süre içerisinde plazayı Çorum’a kazandıracaklarını, ilgi ve desteği için Başkan Aşgın’a teşekkür ettiklerini bildirdi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür de, aynı işi yapan esnafın bir çatı altında bulunmasının kente fayda sağlayacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Aşgın da imza töreninde yaptığı konuşmada; motosiklet, bisiklet satış ve tamiri, çapa makinası, testere, hızar, küçük tarım aletleri ile ilgili tüm işyerlerinin bir site içerisinde bulunmasını desteklediklerini bildirerek, belirlenen alanın da son derece uygun olduğunu vurguladı.

Başkan Aşgın, bu tür işyerlerinin sağlıklı, hijyenik, ulaşımı kolay bir alana taşınmasına gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

Plazanın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Aşgın, projeyi olumlu ve güzel bulduğunu vurgulayarak, “projenin arkasındayız ve destekliyoruz” dedi.

Motosikletçi esnafı da projeyi sahipleneceklerini bildirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından arsa malikleri adına; Kenan Yarımca, Suat Kaya, İsmail Büyükkurt, Mehmet Büyükkurt, Alaaddin Şimşek, Atila Şimşek ve Alper Şimşek, Proje Sorumlusu Kenan Şahin ile Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun arasında sözleşme imzalandı.

Ödemelerin bir kısmının peşin, kalan kısmının da 18 ay eşit taksitler halinde yapılabileceğini aktaran Necmettin Uzun, proje süresi bittikten sonra 1,5 yıl gibi kısa bir sürede plazayı tamamlayarak, hak sahiplerine teslim edeceklerini belirtti.

Kooperatif olarak şehrin önünü tıkayan ne varsa açmak istediklerini dile getiren Uzun, bu süreçte kendilerine destek veren başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ÇESOB Başkanı Recep Gür olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.