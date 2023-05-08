FATİH BATTAR

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan sözleşmeli 131 sözleşmeli personel Türk Bayrağı üzerine yemin ederek, devlet memuru oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan sözleşmeli personeller için yemin töreni yapıldı.

Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen yemin töreninde devlet memurluğuna atanan personeli tebrik eden Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, bütün personele görevinde başarılar diledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende memur kadrosuna atanan 131 personel, masaların üzerine örtülen Türk bayraklarına ellerini koyarak, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun ilgili maddesine göre yemin etti.

Tören sonunda personeller kadroya geçmeyi halay çekerek kutladı. Kasdroya geçen personellerin mutluluğuna aileleri de ortak oldu.