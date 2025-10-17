Tarımda verimliliği artırmak, üreticiyi desteklemek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla yürütülen TULİP (Tarımda Uzun Soluklu İyileştirme Projesi) kapsamında, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen 153 çiftçiye 37 ton sertifikalı %100 hibeli arpa tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Arpa tohumu dağıtım törenine; Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, ilçe tarım yetkilileri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı. Törende üreticilere hibe desteğinin önemi, tarımda sertifikalı tohum kullanımının avantajları ve verim artışı konularında bilgilendirme yapıldı.

“Üreticimizin Yanındayız”

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Çorum genelinde üretimi güçlendirmek için desteklerin artarak sürdüğünü belirtti: “TULİP Projesi ile amacımız; üreticimizin kaliteli tohumla buluşmasını sağlamak, verimliliği artırmak ve tarımda sürdürülebilirliği güçlendirmektir. Bugün 153 üreticimize dağıttığımız 37 ton arpa tohumu tamamen hibe olarak veriliyor. Çorum’un tarımsal potansiyeli büyük, biz de bu potansiyeli desteklemeye devam edeceğiz.”