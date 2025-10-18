Çorum’da ‘Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi’ projesi kapsamında seracılık faaliyetlerinde verimliliği artırmak, örtüsü yıpranan seraları yeniden üretime kazandırmak ve üretimde sürekliliği sağlamak amacıyla üreticilere destek verildi.
Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde sera naylonu dağıtımı yapıldı.
Törene Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, şube müdürleri ve seracılar katıldı.
Proje ile 24 üreticiye 17 ton sera naylonu alımı yapılarak, toplam 60 dönüm sera alanında, sera naylonu yenilemesi sağlanacak.
Muhabir: Çorum Hakimiyet