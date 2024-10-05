Çorum'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ulukavak Mahallesi'nde bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde şüpheliler S.Z. (25) ve E.N'yi (18) çalınan ziynet eşyalarıyla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.