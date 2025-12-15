Çorum'da parkta arkadaşını ayağından bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki çocuk parkında 16 yaşındaki M.İ.I., F.A. (18), ekmek bıçağıyla ayağından yaraladı. F.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

F.A.'nın şakalaşırken bıçağın üzerine düştüğünü söyleyen M.İ.I. daha sonra ifadesinde kendisinin bıçakladığını itiraf etti.

M.İ.I. ekipler tarafından gözaltına alındı.