Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı valilik ve müfettişlik görevlerine yönelik atama kararları Resmî Gazete’nin 28 Mayıs 2025 tarihli sayısında yayımlandı.

Kararnameye göre, Boğazkale ve Alaca İlçe kaymakamlarının görev yerleri değişti.

Buna göre; Erzincan İliç kaymakamı Meriç Dinçer Alaca Kaymakamlığına, Alaca Kaymakamı Engin Tok Kırşehir Kaman Kaymakamlığına, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız Adıyaman Vali Yardımcılığına, Tunceli Valisi hemşehrimiz Bülent Tekbıyıkoğlu ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.