Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 206 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
1-30 Eylül tarihlerinde yapılan çalışmada aralarında hırsızlık, silahlı yağma, dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 206 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 154'e serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 52 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet