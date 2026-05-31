Sarimbey köyü nüfusuna kayıtlı Mimar Alparslan (Alpay) Koçak (51) hayatını kaybetti.

Ankara’da ikamet eden Koçak’ın aniden rahatsızlanması üzerine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Alparslan Koçak’ın cenazesi 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 13.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenecek Hakka yürüme erkanı sonrası Sarimbey Köyü’nde toprağa verilecek.