İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada kamu hastanelerinin 2024 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

Çorum’da 2024 yılı içerisinde kamu hastanelerinde verilen hizmetler incelendiğinde 3 milyon 692 bin 043 hastaya poliklinik hizmeti verildiği belirtildi.

85 bin 241 hastanın yatarak tedavi gördüğü kaydedildi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, 2024 yılında ayrıca hastanelerden alınan ancak gerçekleşmeyen muayene oranını paylaştı.

Çorum’da 1 milyon 232 bin 20 kişi hastaneden muayene olmak için randevu oluştururken, bunlardan 1 milyon 112 bin 676’sı randevusuna geldi, 97 bin 163 kişi ise randevusuna gelmedi.

Çorum’da randevusuna gelmeyenlerin oranı yüzde 8 iken, Türkiye genelinde bu rakam yüzde 12 olarak ifade edildi.

“Gelemeyeceğiniz Randevuları İptal Edin”

Randevuya gidemeyecek hastaların randevularını iptal etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, “Daha fazla vatandaşımızın randevulara ulaşabilmesi için lütfen gelemeyeceğiniz randevuları MHRS’den iptal ediniz. Gerçekleşmeyen randevular sebebiyle sağlık hizmetlerinin sunumunda diğer vatandaşlarımızı etkileyen bazı aksaklıklar yaşadık. MHRS randevularına göstereceğimiz özen, sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulmasına ve randevu taleplerine daha hızlı yanıt verilmesine imkan tanıyacaktır” ifadelerine yer verildi.