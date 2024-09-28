CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Türkiye genelinde ve Çorum’da son 3 yılda iflas eden, kapanan, konkordato kararı verilen şirketler hakkında bilgi istedi.

Ticaret Bakanı Bolat’ın önergeye verdiği yanıta göre, 1 Ocak 2021 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 79 bin 485, Çorum’da da 167 şirket kapandı.

Aynı tarihlerde Türkiye genelinde 446 bin 227 şirket, Çorum’da ise bin 249 şirket kuruldu. Yanıtta, 1 Ocak 2021 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde hakkında konkordato kapsamında mühlet kararı verilmiş olan toplam bin 260 şirket (anonim şirket, limited şirket) bulunuyor. Bu rakam 31 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye’deki toplam aktif şirket sayısının (1 milyon 491 bin 987) yüzde 0.08’ine karşılık geliyor.

Söz konusu tarihler arasında Çorum ilinde hakkında konkordato kapsamında mühlet kararı verilmiş olan toplam 3 şirket bulunuyor. Bu rakam 31 Temmuz 2024 tarihinde Çorum ilindeki toplam aktif şirket sayısının (4 bin 745) yüzde 0.06’sına karşılık geliyor.

Diğer taraftan söz konusu tarihler arasında Türkiye genelinde MERSİS’ten iflas başlatma tescili yapılmış olan toplam bin şirket bulunuyor. Çorum’da ise aynı kapsamda toplam 3 şirket yer alıyor.