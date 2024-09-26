37. Ahilik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle başladı.

Çorum'da "Yılın Ahisi" Ayçam Oto Kardeşler Hyundai Özel Servisi sahibi Ahmet Ayçam seçildi.

Törene Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Durmuş Buyruk, bazı esnaf odası başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklâl Marşı okundu.

YILIN AHİSİ AHMET AYÇAM

Oto bakım esnafından Ahmet Ayçam (72), Çorum’da yılın ahisi olarak seçildi.

58 yıllık esnaflık geçmişiyle takdir toplayan Ahmet Ayçam, mutluluğunu ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ile paylaştı.