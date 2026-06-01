Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Çorum Belediyesi'ne ait Kamyon Garajı'nın işletmeciliğine talip olduklarını söyledi. Doğan, konuyu belediye ile görüştüklerini, protokol hazırladıklarını ifade ederek odanın daha güçlü hale gelmesi için garajın işletmeciliğini almak istediklerini ifade etti.

İbrahim Doğan, oda üyesi şoför ve nakliyeci esnafıyla bayramlaşma töreninde buluştu.

ARCA ÇORUM FK’YI TEBRİK ETTİ

Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'yı kutlayarak konuşmasına başlayan Doğan, takımın tüm yöneticilerini, teknik ekibi, futbolcuları ve “Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz” dedirten, takıma sonuna kadar sahip çıkan taraftarlara teşekkür etti.

“ŞOFÖRLER ODASI GÜÇLÜ VE ÖRNEK BİR ODA OLACAK”

Seçim döneminde odayı önce Çorum’a, sonra Türkiye’ye örnek yapmak için söz verdiğini hatırlatan Doğan, açık, şeffaf bir yönetim anlayışı sergilediklerini, üyelere sürekli hesap vereceğini dile getirerek, “Ben bu odanın patronu, sahibi değilim. Sizden aldığım yetkiyle emanetinize sahip çıkmak için buradayım” dedi.

“ŞAHISLARI İLGİLENDİRENLER HARİCİNDE TÜM BORÇLARI ÖDEDİK, ODAYI ARTI DURUMA GETİRDİK”

Doğan, yine bir ilki gerçekleştirerek gelir-gider bilançolarını oda üyesi esnafla paylaştı. Doğan, göreve geldikleri 5 ay gibi kısa sürede 629 bin TL borç ödediklerini kaydederek, şuan itibariyle odanın kasasında ise 865 bin lira nakit bulunduğunu söyledi.

Oda üyeleri ise şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim anlayışı sergileyen Başkan İbrahim Doğan’a teşekkür etti.

Kişilerin şahsını ilgilendiren borçları oda üyelerinin hakkını hukukunu korumak adına ödemediklerini, ödenmesi gereken borçları ödediklerini anlatan Doğan, “geldiğimizde kasada fareler cirit atıyordu. Kasamız boştu ve de borçlu idi. Şimdi ise borçları ödedik ve 4 ayda 865 bin lira artı duruma geçtik” ifadesini kullandı.

TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ YÖNETİCİLERİNE MESAJ:

Doğan, “Şeker Fabrikası karşısında bir gayrimenkulümüz var. Burayı 1 Nolu Ulusal ve Uluslararası Taşıyıcılar Kooperatifi 25 yıllığına aylık 15 bin liradan, her yıl Tefe – Tüfe oranında zam yapmak suretiyle kiralamış. Lakin bir süredir kira ödenmiyor. Orayı daha işlevsel, odamıza gelir getirecek rantabl bir hale getirmemiz lazım. Sözleşmede ödenmeyen kiralar ve 6 ay gelecek dönem kirası diye bir madde var. Bu konuda muhatap bulamadık. İşlem başlatırsak kimse mağdur olmasın, odanın iyiliği, selameti için gelsinler görüşelim, sorunu çözmeye çalışalım” diye konuştu.

Tüm oda üyelerinin Kurban Bayramını kutlayan Doğan, birlik ve beraberlik içerisinde odayı hak ettiği noktalara getireceklerini vurguladı.

(Çorum Mercek Haber)