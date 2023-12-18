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Çorum’un Kargı İlçesi’nde kaçak avcılık ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yapılan denetimlerde kaçak avlandığı tespit edilen 620 kilogram sazan balığına el konuldu.

Kargı Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Hacıhamza Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları denetimlerde kaçak avlandığı tespit edilen balıklara el koydu.

Kaçak avlanan şahsa idari para cezası kesildi.

Kargı Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kaçak avcılık ile mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.