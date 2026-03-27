Çorum'da enerji iletim hattı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Hitit TM (Çorum-1) TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında yer alan "154 kV Çorum-Çankırı Enerji İletim Hattı Kısmi Güzergahı Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak. (A.A)