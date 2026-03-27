Çorum’un İskilip ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle binlerce fidan toprakla buluştu.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası münasebetiyle İskilip Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Atatürk Orman Çiftliği’nde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.
"Türkiye'nin Gücü Orman" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte 150 adet mavi servi ve 100 adet karaçam fidanı dikimi gerçekleştirildi.
Etkinliğe İskilip Belediye Başkanı Sayın İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Eftal Kaplan, Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.