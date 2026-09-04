Çorum 'un Bayat ilçesinde ağaçlık alana sıçrayan anız yangınına müdahale ediliyor.

Barak ve Köpüklü köyleri arasında daha önce hasat yapılan arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayılan alevler, yakındaki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bayat Belediyesine ve Bayat Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi.

Yaklaşık 400 dekarlık alana yayıldığı değerlendirilen yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler, alevlerin köylere bakan cephelerinde önlem aldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.